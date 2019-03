Er wurde 52 Jahre alt Nach Schlaganfall: "Riverdale"-Star Luke Perry ist gestorben

Schauspieler Luke Perry ist gestorben. Am vergangenen Mittwoch wurde der einstige "Beverly Hills, 90210"-Star wegen eines schweren Schlaganfalls in das St. Joseph's Hospital in Burbank, Kalifornien, eingeliefert. Nun bestätigte Perrys Pressesprecher gegenüber "TMZ", dass Ärzte den Schauspieler noch sediert hätten, er am Montagmorgen (Ortszeit) jedoch an den Folgen des Hirnschlags starb. Perry wurde 52 Jahre alt.