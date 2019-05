Er wurde 42 Jahre alt Star-DJ Adam Sky stirbt bei tragischem Unfall

Der australische Star-DJ Adam Sky ist bei einem Unfall auf der indonesischen Insel Bali ums Leben gekommen. Angeblich hat sich der 42-Jährige schwer verletzt, als er versuchte, einer Freundin zu helfen, die offenbar von einer Terrasse einige Meter in die Tiefe gefallen war. Adam Neat, so der bürgerliche Name des Künstlers, wollte dieser zu Hilfe eilen und habe dafür eine Glastür eingeschlagen, dabei habe er sich schwere Schnittwunden zugezogen, berichtete "Nine News".