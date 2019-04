Er wurde 33 Jahre alt Rapper Nipsey Hussle in Los Angeles erschossen

Musik-Star Nipsey Hussle (1985-2019) ist tot. Der Grammy-nominierte US-Rapper wurde laut "The Hollywood Reporter" vor seinem Kleidungsgeschäft in Los Angeles erschossen. Er wurde 33 Jahre alt. Zwei weitere Personen sollen durch die Schüsse verletzt worden sein. Hussle sei in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er für tot erklärt wurde, heißt es weiter.