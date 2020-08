Regisseur Steven Spielberg (73, "Jurassic Park") trauert um seinen Vater. Der Elektroingenieur Arnold Meyer Spielberg starb am Dienstag (25. August) im Alter von 103 Jahren eines natürlichen Todes, wie Amblin Partners, die Produktionsfirma seines Sohnes, via Twitter mitteilte. Am Sterbebett dankte Hollywood-Ikone Spielberg seinem Vater für sein "Leben".