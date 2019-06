Er wollte Suizid begehen "Sing meinen Song": Emotionale Beichte von Michael Patrick Kelly

Einen emotional aufgewühlten Michael Patrick Kelly (41, "iD") haben die VOX-Zuschauer am Dienstagabend zu sehen bekommen. Der Gastgeber der diesjährigen Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" stand selbst im Mittelpunkt. Der frühere Kelly-Family-Mädchenschwarm sprach ganz offen über sein Leben. Dabei brach er in Tränen aus und gestand, dass es einen Tiefpunkt in seinem Leben gab, an dem er sogar über Suizid nachgedacht habe.