Er wollte sie schwängern Weil er ihr drohte: Polizisten nehmen Fan von Miley Cyrus fest

Wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet, wurden Cyrus' Bodyguards am vergangenen Samstag während eines Konzerts in Las Vegas auf einen Mann in der Menge aufmerksam, der auf der schwarzen Liste der Sicherheitskräfte gestanden habe. Sie alarmierten die Polizei und ließen den 42-Jährigen demnach umgehend festnehmen. Noch immer soll der Mann sich in Gewahrsam befinden.