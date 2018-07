Er wollte nicht mit ihm drehen Wie Leonardo DiCaprio fast Mark Wahlbergs Karriere zerstörte

Während der Kinofilm "Jim Carroll - In den Straßen von New York" (1995) für Mark Wahlberg (47, "The Fighter") einen der ersten Schritte im Filmbusiness markiert, war Leonardo DiCaprio (43, "The Revenant - Der Rückkehrer") damals schon längst ein Star. Schließlich hatte er für seine Rolle im Film "Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa" zwei Jahre zuvor bereits eine Oscar-Nominierung eingeheimst. Wie sehr die Verfilmung des autobiografischen Romans eines talentierten, aber drogensüchtigen Basketballspielers für Wahlberg zur Prüfung wurde, erzählte er als Gastredner am Dienstag vor Studenten der University of California, Los Angeles (UCLA).