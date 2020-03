Er wollte keine Finalistin Chaos-Ende von "Der Bachelor": Sebastian Preuss meldet sich zu Wort

Die 2020er-Variante der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" ist Geschichte und beim gestrigen Finale kam es zu einem Novum: Sebastian Preuss (30), der oft gescholtene Herzensbrecher, entschied sich am Ende für keine der Finalistinnen. Er habe sich einfach nicht verliebt... Nur wenige Momente nach der Ausstrahlung am Mittwochabend meldete sich der Kampfsportler via Instagram zu Wort. Es sei nun eine emotionale Reise mit Höhen und Tiefen für ihn zu Ende gegangen.