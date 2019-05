Der junge Mann hatte an Himmelfahrt mit Freunden in Ufernähe Fußball gespielt. Als der Ball in die Alz fiel, sei er in den Fluss gestiegen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Dann sei er schnell abgetrieben worden. Zwei Kajakfahrer hätten den jungen Mann flussabwärts noch gesehen, ihn aber nicht festhalten können. Nach Aussage der Kajakfahrer war er zu dem Zeitpunkt sichtbar geschwächt.