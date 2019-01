München - Nach einer versuchten Vergewaltigung in einer Münchner Kneipe ist gegen einen 68-jährigen Mann am Donnerstag das Urteil am Landgericht München I gefallen. Wie das Gericht noch am selben Tag mitteilte, ist der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Die Strafkammer ordnete zudem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sowie anschließende Sicherungsverwahrung an.