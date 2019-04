So heißt Silbereisen auf dem Schiff

An Weihnachten und an Neujahr 2019/2020 wird Silbereisen dann endlich als Kapitän Max Prager die Karibik und Kolumbien ansteuern. Den Rollennamen hat das ZDF bereits verraten. Die Dreharbeiten für die beiden neuen Folgen beginnen laut des Senders im Februar 2019. In der Oster-Folge wird zunächst noch der Schauspieler Daniel Morgenroth (55) als der Erste Offizier Martin Grimm das "Traumschiff"-Ruder übernehmen.