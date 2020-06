Er wird ihn "vermissen" Rolling-Stones-Star Mick Jagger trauert um Steve Bing

Rolling-Stones-Star Mick Jagger (76) zeigt sich tief berührt vom überraschenden Tod des millionenschweren Filmemachers und US-Unternehmers Steve Bing (1965-2020). "Es ist so traurig, von Steve Bings Tod zu hören. Er war ein so liebenswürdiger und großzügiger Freund und unterstützte so viele gute und gerechte Dinge. Ich werde ihn sehr vermissen. MJ", schrieb der britische Sänger auf Instagram.