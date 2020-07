Er wird 85 Jahre alt "Freut sich wie ein Kind": Das liebt der Dalai Lama an seinen Uhren

Der Dalai Lama wird am 6. Juli 85 Jahre alt. Diesen Tag begeht er "wie immer", sagt Franz Alt, ein langjähriger enger Vertrauter des Dalai Lama, der mit ihm zusammen "Der Klima-Appell des Dalai Lama an die Welt" (Benevento) verfasst hat. "Er steht um drei Uhr morgens auf, meditiert vier Stunden, frühstückt und beginnt dann seinen Arbeitstag", erzählt der Journalist und Autor im Interview mit spot on news. Das religiöse Oberhaupt der Tibeter lebt in Nordindien, in Dharamsala, am Rande des Himalaya seit 60 Jahren im Exil. "Seit etwa einem Jahr unternimmt er mit Rücksicht auf sein Alter keine Interkontinentalreisen mehr. Gesundheitlich geht es ihm gut".