Er will Schmerzensgeld München: Radler (65) stürzt und verklagt die Stadt

So schildert er den Unfallhergang: Am 2. März 2019 habe er den Radweg der Sonnenstraße in Richtung Sendlinger Tor befahren. Als er in die Landwehrstraße einbiegen wollte, sei ein in den Boden eingelassener Begrenzungsstein des Radwegs gekippt, Peter S. blieb mit dem Vorderrad an dem Stein hängen und stürzte kopfüber auf die Straße.