München - Spieler, Amateurtrainer und Sportdirektor - Florian Hinterberger hat eine bewegte Löwen-Vergangenheit. Diese und all seinen anderen Stationen im Profi-Fußball thematisiert Hinterberger nun in seiner Autobiographie "Er will halt nur Fußball spielen - Regensburger Domspatz, UEFA-Pokalsieger und Münchner Löwe".