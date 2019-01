Er will gegen das Stigma kämpfen James Middleton spricht über seinen Kampf mit den Depressionen

Erst seit Kurzem gewährt uns James Middleton (31), der jüngere Bruder von Herzogin Kate (37), via Instagram einen Einblick in sein Privatleben. Jetzt geht sogar noch einen Schritt weiter und kehrt sein Innerstes nach außen. In einem emotionalen Gastbeitrag in dem britischen Boulevard-Blatt "Daily Mail" offenbarte er jetzt, dass er unter schweren Depressionen litt.