Er will "ganz viel Kraft schicken" Tijan Njie erinnert mit emotionalen Worten an Ron Holzschuh

Kurze, schwere Krankheit

Ron Holzschuh war am Montag (27. April) in seinem Elternhaus im sächsischen Mülsen nach einer kurzen, schweren Krankheit verstorben. Er spielte in der Serie "Alles was zählt" seit 2019 den Niclas Nadolny. Zuvor war Holzschuh unter anderem in "Verbotene Liebe" oder "Eine wie keine" zu sehen. Auch eine Gastrolle in "Unter uns" hatte er gespielt, bevor er zu "Alles was zählt" kam. Zudem trat er in den vergangenen Jahren in zahlreichen Musicals wie "Evita" und "Saturday Night Fever" auf und auch am Theater überzeugte er mit seinem Spiel.