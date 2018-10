Er will ein guter Vater sein Drake spricht zum ersten Mal über seinen geheimnisvollen Sohn

Rapper Drake (31) hat sich erstmals öffentlich zu seinem geheimnisvollen Sohn geäußert. In einer Folge der HBO-Serie "The Shop" mit LeBron James (33) erzählte er laut den Portalen "Page Six" und "DailyMail" in dem Format: "Ich habe einen Sohn, er ist ein wunderschöner Junge." Im Juni hatte Drake auf seinem Album "Scorpion" verkündet, dass er mit der ehemaligen Pornodarstellerin Sophie Brussaux einen Sohn namens Adonis habe. Das Kind wurde im Herbst 2017 geboren. Vor dem Albumrelease hatte die Gerüchteküche um das Kind unter anderem durch einen Diss-Track seines Kollegen Pusha T (41) schon länger gebrodelt.