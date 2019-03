Er will 50 Millionen Schadensersatz Johnny Depp verklagt seine Ex-Frau Amber Heard

Johnny Depp und Amber Heard hatten sich 2011 am Set ihres gemeinsamen Films "The Rum Diary" kennengelernt und heirateten im Februar 2015. Im Mai 2016 reichte Heard die Scheidung ein und bezichtigte den heute 55-Jährigen der häuslichen Gewalt.

Hat das alles seiner Karriere geschadet?

In der aktuellen Schadensersatzklage behaupten Depps Anwälte außerdem, dass Heards öffentlicher Kommentar die Karriere des Hollywood-Stars negativ beeinflusst habe und dass ihn das die Rolle seiner Kultfigur Jack Sparrow aus "Pirates of the Caribbean" gekostet habe. Sie habe den Artikel nur geschrieben, um Aufmerksamkeit für die drei Tage später stattfindende Premiere ihres Films "Aquaman" zu generieren.

Ein weiterer Vorwurf, der in den Dokumenten genannt wird, ist, dass Heard einen Monat nach der Hochzeit mit Depp eine Beziehung zu Tesla-Gründer Elon Musk (47), mit dem sie nach der Trennung von Johnny Depp liiert war, begonnen habe. Die Schauspielerin habe bereits während ihrer Ehe nächtliche Besuche von dem Unternehmer erhalten. Musk habe demnach auch in der Nacht bevor Heard ihr geschundenes Gesicht der Öffentlichkeit präsentierte Zugang zum Haus gehabt.