Er widerspricht neuen Vorwürfen Jan Ullrich: Mit dieser Botschaft will er sein Leben neu beginnen

Dass zumindest gegen Ullrich in diesem Fall ermittelt wird, dies bestätigte jedoch Ulf Wundrack, Sprecher der Polizei Hamburg, gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news: "Der Polizei Hamburg liegt eine Strafanzeige wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung vor." Die Tat soll sich am 25. September 2018 gegen 13 Uhr am Hamburger Flughafen im Sicherheitsbereich ereignet haben.

Es ist nicht der erste Ärger mit der Polizei für Ullrich. Nach dem "Zwischenfall" mit Til Schweiger (54) auf Mallorca Anfang August, nahm kurz darauf die Polizei in Frankfurt Ermittlungen auf. Ullrich soll in einem Hotel eine Escort-Dame angegriffen haben. Die Ermittlungen dauern noch an.