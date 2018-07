München – Der tödliche Unfall ereignete sich gegen 09.10 Uhr auf der A95. Der junge Mann britischer und deutscher Staatsangehörigkeit war mit seiner Honda vom Luise-Kiesselbach-Platz in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs. Gleich an der ersten Ausfahrt verließ er die Autobahn an der Anschlussstelle München-Kreuzhof wieder.