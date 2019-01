Er war sich nicht sicher Dax Shepard und Kristen Bell: Ihre Liebe wäre fast gescheitert

Demnach hatte der Schauspieler schwere Bindungsprobleme und war sehr unsicher, ob er die Beziehung überhaupt wollte. Wie Shepard erzählt, hatte er ein geringes Selbstbewusstsein und war in Beziehungen trotzdem "hemmungslos arrogant": "Ich war schon immer so. Ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Ich habe mich meiner Beziehung immer sehr sicher gefühlt. Deshalb habe ich nie gedacht: 'Oh, ich hoffe, ich kann Kristen halten.' Ich dachte eher: 'Will ich mit einer Christin zusammen sein, die acht Leute umsonst in ihrem Haus leben lässt? Die aus dem Auto steigen muss, wenn sie einen entlaufenen Hund sieht und ihren ganzen Tag damit verbringt, diesen Hund zu retten? Das ist großartig, sie ist ein guter Mensch, aber das ist nicht das, was ich will, ich bin nicht so gut, ich will nicht meinen ganzen Tag damit verbringen, den Besitzer eines Hundes zu finden."