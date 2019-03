Er war selbst schon Preisträger James Corden moderiert die Tony Awards 2019

"Ich freue mich sehr darauf, erneut der Gastgeber der Tony Awards sein zu dürfen, die Broadway-Community liegt mir sehr am Herzen und ich bin stolz darauf, Teil dieser unglaublich besonderen Nacht zu sein", sagte Corden zu seiner Ernennung in einem Statement. 2016 hatte der Talkshow-Moderator, der seit 2015 seine eigene Sendung "Late Late Show with James Corden" moderiert, durch die Gala geführt. 2012 gewann er den Award selbst: Für seine Performance in der Komödie "One Man, Two Guvnors" wurde ihm der Preis als bester Hauptdarsteller verliehen.