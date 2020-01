Die Moderatoren Daniel Hartwich (41) und Sonja Zietlow (51) hatten am Ende der Dschungelcamp-Folge (hier bei "TVNow") zuvor bereits darauf verzichtet, wie normalerweise an dieser Stelle zu plaudern und "blöde Witzchen" zu machen, danach sei ihnen heute nicht, so Hartwich, "den traurigen Grund sehen Sie gleich". Dann wurde die Traueranzeige im TV gezeigt. Auch Dschungelcamp-Autor Micky Beisenherz (42) verabschiedete sich mit einem emotionalen Post: "Manni Friebe. Toller Kameramann. Mann der ersten Stunde. Feiner Mensch. Wir alle werden ihn vermissen."