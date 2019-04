"Er war mein Superheld" Paula Abdul trauert um ihren Vater

Paula Abdul begann ihre Karriere mit 18 als Cheerleaderin der Los Angeles Lakers. Später arbeitete sie als Choreografin unter anderem für Janet Jackson, bevor sie selbst unter die Popstars ging. Songs wie "Straight Up" machten die Grammy- und Emmy-Preisträgerin berühmt. In den USA saß sie zudem als Jurorin in verschiedenen Castingshows.