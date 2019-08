Er war erst zwölf Jahre alt Joseph Gordon-Levitt: Mit ihr hatte er seinen ersten Kuss

Schon in jungen Jahren hat Joseph Gordon-Levitt (38, "Looper") das erste Mal eine Frau geküsst. Das hat nun nicht etwa der Schauspieler selbst erzählt, sondern seine damalige Filmpartnerin. "Ich glaube er war so um die zwölf Jahre alt", erinnert sich Patricia Arquette (51) in der "Late Late Show" mit James Corden (40). Den Kuss habe eine Szene in ihrem gemeinsamen Film "Holy Matrimony" (1994) damals so von ihnen verlangt.