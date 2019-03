"Er war ein Kämpfer" Ranking Roger: The-Beat-Sänger mit 56 Jahren gestorben

Traurige Neuigkeiten aus der Musik-Szene: Der Sänger Ranking Roger (1963 - 2019) ist am Dienstag im Alter von 56 Jahren gestorben. Das gab seine Band The Beat auf ihrer Homepage bekannt. "Traurigerweise ist Roger vor wenigen Stunden umgeben von seiner Familie friedlich in seinem Haus gestorben. Rogers Familie bedankt sich bei allen für die große Unterstützung in dieser schweren Zeit", heißt es in dem Statement. Roger habe "gekämpft und gekämpft und gekämpft", er sei "ein Kämpfer" gewesen.