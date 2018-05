"Er war ein fröhliches Kind" Drama um David Labrava: Sein Sohn stirbt mit 16 Jahren

Dramatischer Schicksalsschlag bei US-Schauspieler David Labrava (55): Der "Sons of Anarchy"-Star muss den Verlust seines Sohnes verkraften. Wie Labrava selbst via Instagram mitteilte, nahm sich der erst 16 Jahre alte Tycho am 5. Mai selbst das Leben. Er habe unter psychischen Problemen gelitten, sich allerdings nie seiner Familie oder Freunden gegenüber geäußert. "Er litt an Depressionen, die wir nicht sehen konnten, weil er ein fröhliches Kind war", schrieb Labrava in seinem Post.