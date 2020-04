Er war dem Drogentod nahe Seit zwölf Jahren clean: Eminem feiert einen persönlichen Meilenstein

Nach dem Entzug kehrte der Erfolg zurück

Seine Sucht beeinflusste damals auch die Produktivität des Künstlers, der zwischen 2005 und 2009 nur sporadisch Musik veröffentlichte. Mit dem Entschluss, den Drogen zu entsagen, kehrten allerdings auch seine Kreativität - und der Erfolg - zurück. Für das Album "Recovery" aus dem Jahr 2010 erhielt Eminem im darauffolgenden Jahr den Grammy in der Kategorie "Bestes Rap-Album". Zuletzt überraschte er im Januar mit der Veröffentlichung seines aktuellen Longplayers "Music To Be Murdered By" - für das er sich bei Horrorlegende Alfred Hitchcock (1899-1980) bediente.