Taylor gelang Ende der 60er-Jahre dank der "The Ed Sullivan Show" der Durchbruch. In den folgenden Jahren trat er vornehmlich in Las Vegas auf und wurde dort mehrfach zum "Entertainer des Jahres" gekürt. Auch in diversen Hollywood-Produktionen wirkte der US-Amerikaner mit, etwa in "Kevin - Allein in New York", an der Seite von Demi Moore und Michael Douglas in "Ein unmoralisches Angebot" oder in der Fortsetzung zu "Wayne's World".