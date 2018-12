Er war als "Beard Guy" bekannt Walk off the Earth trauern um Bandmitglied Mike Taylor

Mike "Beard Guy" Taylor von der kanadischen Indie-Rock-Band Walk off the Earth ("Rule the World") ist tot. Der Keyboarder und Sänger ist in der Nacht auf Sonntag überraschend gestorben. Das musste die Band unter anderem auf "Facebook" mitteilen. In "tiefer Trauer" verkündeten Walk off the Earth "das Ableben unseres geliebten Bruders und Bandmitgliedes".