Er wäre am 11. April 70 geworden Filmproduzent Bernd Eichinger: Dafür bewundert ihn seine Tochter Nina

Er war einer der größten deutschen Filmproduzenten: Bernd Eichinger (gest. 2011, "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo"). Der Regisseur hätte am 11. April seinen 70. Geburtstag gefeiert. Der Sender Tele 5 würdigten den verstorbenen Filmemacher deshalb mit einem Spezial in der Programm-Reihe "D-Movies". Tochter Nina (37) und Witwe Katja (47) verraten in einem Interview, was Eichinger so besonders machte.