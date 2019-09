Er wäre 30 Jahre alt geworden Schwedischer Star-DJ Avicii: Das ist sein Vermächtnis

Mit 30 Jahren fängt bei so manchem das Leben eigentlich erst richtig an. Tim Bergling alias Avicii (1989-2018) jedoch wird es nie vergönnt sein, dieses Jubiläum zu feiern: Er wurde am 20. April 2018 in einem Anwesen der omanischen Königsfamilie tot aufgefunden - mit nur 28 Jahren endete sein Leben. Der junge Elektro-Star begeisterte mit seinen Hits wie "Levels" (2011), "Wake Me Up" (2013) und "Hey Brother" (2013) die Massen. Nach einem Statement seiner Familie ist von einem Suizid auszugehen. Bergling galt trotz seines immensen Erfolges im Privaten als sensibler junger Mann, den die Wucht seines Erfolges überrollte.