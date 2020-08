Er vertraut in Michelle Tidball Kanye for President: Predigerin soll seine Vize-Präsidentin werden

Wie ernst es Kanye West (43, "Yeezus") mit seinem Unterfangen meint, Donald Trump (74) als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika abzulösen, weiß wohl nur der Rapper selbst - wenn überhaupt. Nachdem er in diversen Bundesstaaten bereits Deadlines zur Anmeldung als unabhängiger Kandidat versäumt hat, lieferte er nun den Antrag in Arkansas rechtzeitig ab. Hierbei sei laut der US-Seite "TMZ" erneut bestärkt worden, dass West offiziell mit einer Frau namens Michelle Tidball als seine Vize-Präsidentin ins Rennen gehen will. Zum Vergleich: der Demokrat Joe Biden (77) hat bislang noch keinen "Running Mate" verkündet.