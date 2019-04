Er vergisst angeblich seinen Text Michael Gambon: Ist der "Harry Potter"-Star krank?

Rund vier Jahre ist es her, dass bei "Harry Potter"-Star Michael Gambon (78) eine Alzheimer-Erkrankung befürchtet wurde. Damals gaben die Ärzte Entwarnung, doch sein Abgang aus einer neuen TV-Show lässt Fans erneut Schlimmes vermuten. Gambon habe neben Martin Freeman (47, "Sherlock") in einem Serienpilot für die neue Sendung "Breeders" mitgespielt, berichtet die britische "Sun". Er sei jedoch der einzige der Schauspieler, der nun nicht in der zehn Episoden umfassenden Serie auftauchen werde.