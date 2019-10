Er verdrängt Adele von der Spitze Ed Sheeran ist der reichste Brite unter 30

Das Vermögen des mehrfachen Grammy-Preisträgers Sheeran hat sich in den vergangenen zwei Jahren offenbar verdoppelt. Grund dafür sind nicht nur seine Albenverkäufe, sondern vor allem seine jüngsten Konzerte: Keine Tournee hat je so viele Tickets verkauft und so viel Geld eingespielt wie Sheerans "Divided". Zudem schreibt der 28-Jährige Songs für andere Musiker wie Anne Marie, Jess Glynne oder Little Mix.