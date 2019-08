Er trägt jetzt eine Prothese Knie kaputt: Kann Diego Maradona nie wieder gegen einen Ball treten?

Auf Instagram postete Maradona ein Video, das zeigt, wie er in der Klinik von Pflegern gestützt das Laufen mit Prothese erlernt. Es bleibt abzuwarten, wie schnell die Rehabilitation voranschreiten wird - die Mediziner schätzen die Dauer auf 30 bis 60 Tage. Die gleiche Operation muss außerdem bald auch am linken Knie durchgeführt werden und eine weitere an einer Schulter.