Das zweite Opfer erschlug Dr. Mord mit einer Hantelstange

In der Nähe von Andechs war die Leiche des österreichischen Studenten Gernot G. (34) gefunden worden. Sie wies schwere Kopfverletzungen auf. Obwohl "Dr. Mord", in dessen Villa in Andechs der schwer alkoholkranke Student damals wohnte, schnell massiv unter Verdacht geriet, wurden die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft München am Ende doch eingestellt. Nach seiner Festnahme in Fürth gestand er auch dieses Verbrechen. Mordwerkzeug war in diesem Fall eine Hantelstange.