Er stirbt mit 85 Jahren Karl Lagerfeld: Ein Leben für die Mode

Viele Frauen - und auch einige Männer - durften bereits den Titel "Muse von Karl Lagerfeld" tragen. Dazu gehören unter anderem: Claudia Schiffer (48), Vanessa Paradis (45, "Der Auftragslover"), Nicole Kidman (51, "Big Little Lies") oder Baptiste Giabiconi (28, "Là-Bas"). Privat blieb Lagerfeld allerdings für sich. Nach dem Tod seines an Aids erkrankten Partners Jacques de Bascher im Jahr 1989 lebte der Designer allein. Ein Zimmermädchen, ein Koch und zwei Chauffeure kümmerten sich um ihn. In sein Bett durfte nur Katze Choupette.

Letztendlich überzeugte ihn die Jogginghose doch noch

Finanziell musste sich Lagerfeld keine Sorgen machen. Er galt als vielfacher Millionär mit Wohnungen in Paris, Monte Carlo, New York und Biarritz. Er lebte nach dem Motto: "Man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt." Ein Spruch, der seither immer wieder zitiert wird. Wie viele andere des Chef-Provokateurs, darunter der Klassiker, dass man die Kontrolle über sein Leben verloren hätte, sobald man in Jogginghosen auf die Straße gehen würde. Trends gingen allerdings nie an Lagerfeld vorbei, weshalb er 2014 schließlich Hand in Hand mit Supermodel Cara Delevingne (26) über den Laufsteg schritt - der er eine zerlöcherte Jogginghose auf den Leib geschneidert hatte.

Lagerfeld liebte seine Arbeit - und dachte weder daran, damit jemals aufzuhören, noch sich mit "Gleichaltrigen" zu umgeben oder seine Memoiren zu schreiben. Zu seinem Lebenswerk zitierte ihn die "Bild"-Zeitung wie folgt: "Wenn man anfängt, sich hinzusetzen und zu denken: 'Ach, war das schön', dann ist man Alteisen und reif für den Mülleimer." Dieses Bild ließ Lagerfeld niemals von sich aufkommen - bis zum Schluss nicht.