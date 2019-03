Er stirbt mit 49 Jahren Wie Keith Flint den Punk in den Rave brachte

Flint war auf der Bühne und in den Musikvideos so energetisch, furchtlos und expressiv, dass nach einem Auftritt der Band bei der britischen Musikshow "Top of the Pops" die Telefone glühten aufgrund der Beschwerdeanrufe. Im Video zu "Firestarter" tanzt, guckt und singt Flint so irre für damalige Verhältnisse, dass die BBC es aus dem Programm nahm, nachdem Eltern befürchteten, seine Verrenkungen würden ihren Kindern einen Schrecken einjagen. Dabei war das erst der Anfang: Der Text und das Video zu "Smack My Bitch Up" waren so gewalt- und drogenverherrlichend, dass MTV es nur nachts sendete und teilweise ganz aus dem Programm nahm. Die Band war stolz drauf: "Keine Radiostation würde den Song spielen, deshalb dachten wir uns, machen wir ein Video, das auch kein Sender spielen wird", erklärte Liam, der kreative Kopf hinter The Prodigy, einmal den progressiven Ansatz der Band.

Sex, Drugs & Rave

Bei der Kunst hörte diese Art zu leben natürlich nicht auf: Flint, der mit 15 von der Schule geschmissen wurde, lebte das ganze Programm: Sex, Drugs & Rave. Seinen kompromisslosen Lifestyle erklärte er einmal mit den Worten: "Wenn ich - wenn überhaupt - 65 werde, möchte ich sagen können, ich habe alles getan, und zwar richtig. Ich möchte wissen, dass ich mit jeder Menge Frauen geschlafen und meine ultimativen Sexfantasien ausgelebt habe. Ich möchte wissen, dass ich mein Haar in jeder Farbe gefärbt und mir alles an meinem Körper gepierct habe, was man piercen kann. Selbst wenn all meine geliebten Tattoos dann schlaff aussehen, kann ich sagen: Ich hab's getan."

Tatsächlich wurde selbst ein Keith Flint mit dem Alter etwas ruhiger. 2006 heiratete er die japanische DJane Mayumi Kai. In Interviews beschwerte er sich weiterhin lauthals darüber, dass die elektronische Musik mittlerweile weichgespült und kommerziell geworden sei. Und erklärte der "Berliner Zeitung", dass er nicht mehr wirklich feiern gehen würde: "Es ist einfach nicht mehr mein Ding, auch wenn ich auf der Bühne immer noch so wild drauf bin wie früher. Ich finde, dass ich mittlerweile zu einem englischen Gentleman gereift bin."

Nun ist Keith Flint im Alter von 49 Jahren gestorben. Gründungsmitglied Liam Howlett bestätigte am Montag auf Instagram den Tod des Frontmanns mit den Worten: "Die Nachrichten sind wahr, ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss, aber unser Bruder Keith hat sich am Wochenende das Leben genommen. Ich bin zutiefst schockiert, verdammt sauer, durcheinander und mein Herz ist gebrochen. R.I.P. Bruder".

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111