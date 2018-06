Feuerwehrler klettert auf Lkw und löscht brennenden Bus

Danach nahm er den Brand selbst in die Hand – und wie! Er hielt einen vorbeifahrenden Lkw an, kletterte auf dessen Ladefläche und löschte von dort aus das brennende Busdach mit einem Pulver- und Schaumlöscher. Als die alarmierten Kollegen der Feuerwachen aus Pasing und dem Westend am Einsatzort ankamen, war das Feuer bereits gelöscht.