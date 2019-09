Er steht unter Mordverdacht Nach Festnahme ihres Bruders: Simone Biles bricht ihr Schweigen

Der Vorwurf

Dem 24-jährigen Tevin Biles-Thomas wird vorgeworfen, in der Neujahrsnacht an einem Mord an drei jungen Männern in Cleveland beteiligt gewesen zu sein. Laut US-Medienberichten erschien der Berufssoldat damals mit einer Gruppe junger Männer uneingeladen auf einer Party. Schließlich sei es zum Streit gekommen, infolgedessen Schüsse fielen und drei Menschen getötet sowie zwei weitere verletzt wurden. Tevin Biles-Thomas soll einer der Schützen gewesen sein.