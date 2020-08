Er starb vor einem Jahr Diese Verschwörungstheorien gibt es zum Tod von Jeffrey Epstein

Am 10. August 2019 wurde Jeffrey Epstein tot in seiner Zelle in einem New Yorker Gefängnis gefunden. Der verurteile Sexualstraftäter hat Suizid begangen, gaben die Behörden bekannt. Trotzdem zweifeln viele dies an. Selbst US-Präsident Donald Trump (74) äußerte sich jüngst dazu. In einem Interview sagte er, die Leute würden immer noch versuchen herauszufinden, was mit Epstein passiert sei: "War es Selbstmord? Wurde er getötet?"