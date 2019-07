Er starb mit 88 Jahren Will Smith und Co.: So emotional reagieren die Stars auf Rip Torns Tod

US-Schauspieler Rip Torn (1931-2019, "Die Larry Sanders Show") ist am Dienstagnachmittag in seinem Haus in Lakeville, Connecticut, gestorben. Seine Kollegen aus der Film- und Fernsehbranche reagierten in den sozialen Medien auf seinen Tod - und lobten den Schauspieler besonders für seine herausragenden Auftritte vor der Kamera.