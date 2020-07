Er starb am 6. Juli 2019 Ein Jahr nach seinem Tod: Familie und Kollegen gedenken Cameron Boyce

Sofia Carson (27) arbeitete mit Boyce in der "Descendants"-Disney-Reihe zusammen. "An unseren Engel: Es sind 365 Tage vergangen, an jedem einzelnen wurdest du vermisst. Und an jedem Tag ein bisschen mehr", schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Boyce. "Dass du nicht mehr bei uns bist, schmerzt so sehr. Aber du schaffst es irgendwie, unsere Welt immer noch strahlen zu lassen. Unser ewiger Junge", fügt die Schauspielerin hinzu. Sie vermisse ihn und werde ihn für immer lieben.