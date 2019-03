Er spricht über seine Söhne Elton John: "Ich bringe Elton nie nach Hause"

Mehr als fünf Jahrzehnten dauert die Karriere von Elton John (71, "Candle In The Wind") bereits an, er hat ein geschätztes Vermögen von 500 Millionen Dollar und tourt derzeit ganze drei Jahre lang im Zuge seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Tour um die Welt. Doch wenn es um seine Familie geht, ist der 71-Jährige bodenständig. In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Mirror" verriet der Superstar jetzt, dass er seine Berühmtheit bestmöglich von seinen beiden acht Jahre alten Söhnen Zach und Elijah fernhält.