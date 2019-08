Wer Lora in seinem Zimmerchen voll Ästen besucht, der wird aufmerksam mit den Augen verfolgt. So einer wie Lora, der will beschäftigt werden. "Ich rede mit ihr oder singe, manchmal nehme ich sie in einen anderen Raum mit, damit sie mal was anderes sieht", sagt Tierpfleger Michael Diesner. Er sagt "sie", weil es ja "die Amazone" heißt. Die Gelbscheitelamazone ist 1955 aus dem Ei geschlüpft und somit der älteste Bewohner im Tierheim. Lora hat als Single bei der Dame gelebt. Das hatte Vorteile für die Dame, denn so ein Singlepapagei ist enger bei seinem Besitzer. Aber auch einsamer: Viele Papageienpaare sind ein Leben lang zusammen. Lora hat so ein Artgenosse gefehlt.