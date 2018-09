Erst angetäuscht, dann wirklich abgedrückt

In der Verhandlung hatte der arbeitslose Münchner eingeräumt, den Revolver ohne die erforderliche Erlaubnis besessen zu haben. Er gab an, die Waffe bereits geladen in einer Mülltonne gefunden zu haben. Er habe dann mit einem Freund die Patronen entfernt und stattdessen ein halbes Wattstäbchen in die Trommel gesetzt. Dann hätten beide Russisch Roulette gespielt – allerdings noch ohne wirklich abzudrücken. Sie hätte nur so getan und jeweils geschaut, ob die "Patrone" beim echten Abdrücken getroffen hätte oder nicht.