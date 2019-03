Er spielt einen Politik-Berater "Homeland": Claire Danes bekommt Unterstützung von ihrem Ehemann

Dancy soll demnach einen politischen Berater namens John Zabel mit dem Spezialgebiet Außenpolitik verkörpern. Er wird vom Weißen Haus engagiert, um den US-Präsidenten zu beraten. Seine Frau Claire Danes verkörpert die bipolare Agentin Carrie Mathison. Die achte Staffel soll in Afghanistan spielen und wird seit Februar in Marokko gedreht. Ab Juni sollen die finalen Episoden in den USA ausgestrahlt werden.