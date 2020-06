Er sollte sie beschimpfen Wie Keanu Reeves Co-Star Winona Ryder am "Dracula"-Set beschützt hat

Schauspielerin Winona Ryder (48) hat einen weiteren Grund dafür geliefert, warum man Keanu Reeves (55) einfach mögen muss. Im Interview mit der britischen "The Times" hat sie einen aufwühlenden Vorfall zu Beginn ihrer Karriere geschildert, den sie mit Anfang 20 am Set von "Bram Stoker's Dracula" (1992) durchleben musste. Um sie in den emotional labilen Zustand zu bringen, in dem sich ihre Figur Mina Harker an einer Stelle des Horrorfilms befindet, sollte sie von ihren Co-Stars aufs Übelste beschimpft werden. Doch Keanu Reeves (55) widersetzte sich den fragwürdigen Anweisungen von Regisseur Francis Ford Coppola (81, "Der Pate").